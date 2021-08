CASERTA entra nella campagna elettorale per il sindaco di Roma: “Progetto turistico con la Reggia di Vanvitelli”

CASERTA (p.m.) – Caserta tirata in ballo nientemeno che nel corso della campagna elettorale di Roma per la scelta del nuovo sindaco.

Giovedì pomeriggio, nella Capitale, presso la Casa dell’Architettura all’Esquilino, si è tenuto un confronto tra i quattro maggiori candidati alla carica: Virginia Raggi per il M5s e com’è noto sindaco uscente, Roberto Gualtieri per il centrosinistra, Carlo Calenda per Azione ed Enrico Michetti per il centrodestra.

Proprio quest’ultimo, nel corso del suo intervento (in calce il video estrapolato), ha evocato la nostra città quando si è spinto a proporre per Roma un piano turistico «di area vasta» fino a Caserta, a patto che anziché con i treni dei pendolari «che ci mettono un’ora e mezza» i turisti possano arrivare alla Reggia con l’alta velocità. Insomma, secondo tale prospettiva, questi turisti non si sa chi debba spartirseli per primi: devono, da Roma, fare una puntata veloce a Caserta o all’incontrario?

Sulla proposta ha ironizzato Sergio Rizzo nel suo resoconto su la Repubblica chiosando “…Che, per inciso, fra le due città c’è già da un pezzo”.

Più che un punto programmatico della candidatura, francamente ci è sembrata una battuta estemporanea e buttata là. Il fatto è che l’approssimazione e l’improvvisazione sono ormai una malattia nazionale, non solo casertana e la solfa sulla Reggia e Versailles è la solita.

L’intervento sulla Reggia di Caserta di Enrico Michetti