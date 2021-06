CASERTA. Ex Canapificio chiuso da 2 anni. I ragazzi del centro sociale cominciano lo sciopero della fame

CASERTA – I giovani dell’ex canapificio indiranno uno sciopero della fame per rivendicare un sacrosanto diritto: quello di poter utilizzare la sede del centro sociale nel’ex Onmi a Caserta. La protesta è prevista per

il prossimo 4 giugno in viale Beneduce. Come hanno dichiarato gli organizzatori, si tratta di “un

atto estremo, a fronte degli anni che passano senza che questa vicenda abbia un epilogo positivo per

il Centro Sociale e per la città tutta”.

In una nota degli attivisti si denuncia che “sono passati più di due anni da quando l’Ex Canapificio

è stato messo sotto sequestro per problemi strutturali. Da allora, abbiamo resistito facendo attività

anche per strada e presso luoghi di fortuna prestati da associazioni, parrocchie e sindacati.

Abbiamo rafforzato le nostre attività e rilanciato delle nuove, come le reti Caserta Solidale e Castel

Volturno Solidale, contro la diffusione del covid19 e per sostenere gli ultimi, i più fragili. Con la

lotta e le pressioni ininterrotte di questi anni, siamo riusciti a far stanziare alla Regione Campania

700.000 euro, con la Delibera di Giunta n. 391 del 28 luglio 2020, affinché un altro edificio come

l’Ex Onmi di Caserta, di proprietà comunale e abbandonato da anni, possa essere ristrutturato e

diventare sede del Centro Sociale. Da allora, è passato quasi un anno e ancora c’è certezza sulla

destinazione dello spazio, con il nostro nome che quasi da subito è scomparso dagli atti prodotti

dal Comune di Caserta”. Sono stati firmati ben 30 protocolli di intesa con altrettante associazioni,

che sono interessate alla gestione dell’Ex Onmi. Tra queste, Nero e non solo che condivide lo stesso

dramma dell’essere senza sede. Ci sono degli atti chiari e scritti, che confermano ancora una volta la

modalità partecipata e trasparente che caratterizza l’operato del Centro Sociale nell’aprire e gestire

spazi sociali in città. Nonostante ciò il Comune di Caserta intende usare il finanziamento regionale

ma senza affidare la struttura alle attività del centro sociale. A questo punto ci si chiede anche cosa

intende fare la Regione Campania. Va detto con rammarico che a più di 2 anni dalla chiusura

dell’Ex Canapificio, c’è ancora fame di spazi a fronte di tanti immobili comunali vuoti e

abbandonati, mentre i volontari sono costretti a svolgere le loro attività sulle panchine.