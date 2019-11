CASERTA. FDI si mobilita. Stamattina in Piazza Margherita si firma per le 4 proposte di legge di iniziativa popolare

CASERTA – Riforme, Fratelli d’Italia: Domenica 10 Novembre, dalle 10 alle 13, il coordinamento cittadino di FDI di Caserta ha organizzato la raccolta firme per sostenere le 4 proposte di legge di iniziativa popolare : Elezione diretta del Presidente della Repubblica, abolizione dei senatori a vita, tetto massimo alla pressione fiscale nella Costituzione e supremazia dell’ordinamento italiano su quello europeo. Fratelli d’Italia presenta anche a Caserta la campagna di raccolta firme a favore delle quattro proposte di legge di iniziativa popolare lanciate da Giorgia Meloni. Per l’occasione sarà allestito un gazebo in Via Mazzini, angolo Piazza Margherita. Per firmare è necessario portare un documento di identità. “In una fase storica in cui altri partiti, avendo paura del responso delle urne, si chiudono nei palazzi della politica aggrappati alle proprie poltrone, Fratelli d’Italia, con coerenza e con la forza delle proprie idee, scende nelle piazze, tra la gente, per promuovere e chiedere agli italiani di sostenere questa iniziativa lanciata dalla nostra leader Giorgia Meloni per avviare quel processo di riforme di rango costituzionale oramai necessarie per il nostro Paese”, conclude Claudio Ursomando.