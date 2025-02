CASERTA. Frazioni assediate dai ladri. Napoletano (FDI): “È giunto il momento di far scendere i militari in campo” 

Altri due i colpi che nelle scorse ore sono stati messi a segno

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – Non si arresta l’escalation di furti che ormai da mesi sta interessando la città di Caserta e le sue frazioni. A denunciare altri due colpi, avvenuti nelle scorse ore, al parco Campanile in via Catauli e un altro tentativo di furto si è verificato alla concessionaria Cecar in via Papa Gennaro è il consigliere comunale di FdI, Pasquale Napoletano.

“Ancora furti, si sono verificati ieri sera in via Catauli a Briano. Sono profondamente indignato e preoccupato per questa escalation di violenza che sta colpendo la nostra comunità. Nella mia qualità di Consigliere Comunale, provvederò immediatamente a scrivere nuovamente al Prefetto per richiedere un intervento urgente e risolutivo. I miei appelli sono purtroppo rimasti inascoltati.”

“Come consigliere comunale – scrive l’avvocato Napoletano – ma soprattutto come cittadino, ritengo che la presenza di militari sul territorio sia una misura necessaria e non più rinviabile per garantire la sicurezza dei nostri concittadini. I residenti non possono continuare a vivere nel terrore di essere derubati nelle proprie case.

“Mi faccio personalmente portavoce della frustrazione e del senso di abbandono che serpeggia tra gli abitanti del posto presi d’assedio. Nel mio ruolo istituzionale, ribadisco con forza che i cittadini hanno il diritto di vivere tranquilli e sicuri. Chiedo alle autorità di ascoltare le mie istanze e di agire concretamente per porre fine a questa spirale di violenza. Non posso più tollerare questa inerzia. Abbiamo bisogno di un segnale forte e chiaro da parte del Prefetto e del Ministero dell’Interno al quale farò pervenire la presente e le precedenti richiesta d’aiuto. È mio preciso dovere far sentire la voce dei cittadini, e non mi fermerò finché non otterremo una risposta concreta da parte delle istituzioni. È giunto il momento di far” scendere i militari in campo” per una operazione di strade sicure “