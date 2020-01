CASERTA. Rubata la macchina dell’ex assessore Napoletano davanti l’ingresso di Centro Convenienza. Tantissimi i furti, polemiche sulla vigilanza sul Campania e affini

CASERTA – E’ la seconda volta in pochi mesi che l’ex assessore di Caserta Pasquale Napoletano deve imprecare contro ladri e malviventi, che puntano alla sua vettura. Poco prima di pranzo, ignoti hanno rubato un Alfa Stelvio parcheggiata all’interno del centro Campania, nella zona dell’ingresso di Mondo Convenienza. Laconico il commento di Napoletano: “Spero che la Befana vi porti tante medicine“.

Pasquale Napoletano, oggi pomeriggio, era molto amareggiato. A lui risulta che il fenomeno dei furti di auto nelle zone dei centri commerciali è diventato una sorta di piaga dato che le denunce, a suo dire, si susseguono a decine e a centinaia. E qui subentra di nuovo la questione già affrontata in occasione dei grandi ingorghi legati agli eventi dei centri commericlai della vigilanza armata delle aree di parcheggio. In passato questa c’era, adeso se c’è non si vede. Napoletano ha chiesto invano alle direzioni del Centro Convenienza e del Campania immagini di video sorveglianza. Insomma, sarà opportuno riprendere la questione divenuta primaria