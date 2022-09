CASERTA Giornata d’inferno all’Ufficio Anagrafe: ore di attesa e file chilometriche per ritirare una carta d’identità

La segnalazione ci è giunta da una donna che ha atteso ore nell’ufficio dell’ex caserma Sacchi di Falciano. Insomma tutto come sempre, se non sempre peggio.

CASERTA Una giornata d’inferno all’Ufficio Anagrafe di Caserta, nei locali dell’ex caserma Sacchi a Falciano. Disagi alla cittadinanza dovuti ad un disservizio divenuto la regola dell’amministrare. Una utente ci ha segnalato di essere stata in fila per più di due ore per il solo ritiro della carta di identità. Non si sa capiva se ci fosse o meno un addetto, se le carte fossero pronte, non vi era avviso alcuno né, tantomeno, qualcuno che informasse chi era in attesa. Insomma, all’Ufficio anagrafe tutto come sempre, se non sempre peggio.