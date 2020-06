CASERTA. Giovane scomparso da casa dalle 20 di questa sera. L’appello dei familiari

CASERTA – C’è ansia e preoccupazione per un giovane di 17 anni allontanatosi intorno alle 20 di questa sera dalla frazione San Benedetto di Caserta. Giuseppe, questo il nome del ragazzo ritratto in foto, ha difficoltà di orientamento e al momento della scomparsa vestiva un pantalone classico di colore grigio e una maglietta gialla. Biondo, longilineo, alto 1,80. Chiunque lo veda o ne avesse notizie si può mettere in contatto al numero 3335678482. Chiediamo ai nostri lettori la massima diffusione del post per aiutare i parenti a ritrovare il ragazzo.