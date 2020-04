CASERTA. Giovanna Petrenga: “Con Fratelli d’Italia pronti alla battaglia per avere finalmente il Policlinico”. Interrogazione parlamentare in vista

COMUNICATO STAMPA

“Siamo esterrefatti quando ascoltiamo il governatore pro-tempore De Luca, che visita Caserta in ogni occasione utile per fare campagna elettorale. Ha annunciato che tra dieci giorni consegnera’ a Caserta l’ospedaletto modulare da 24 posti, che rientra nella spesa emergenziale di ben circa 13 milioni di euro. Tutto cio’ dimenticando il completamento della costruzione del Policlinico a Caserta, che nel 2017 De Luca venne a nuovamente a inaugurare con l’impegno di aprire la didattica universitaria e i 500 posti letto che il piano regionale sanitario prevede. I lavori fermi del Policlinico sono sotto gli occhi di tutti e recentemente, in una intervista pubblica, il Rettore dell’Universita’ ‘Vanvitelli’ della Campania ha affermato che ci sono i soldi per terminarlo, ma manca qualche autorizzazione amministrativa. Mi auguro che il governatore De Luca ci faccia sapere con cortese sollecitudine la sua posizione, altrimenti ci costringe ad interrogare i ministri della Salute e dell’Universita‘”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Giovanna Petrenga.