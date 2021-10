CASERTA. I festeggiamenti di Carlo Marino e Massimiliano Marzo e i fuochi d’artificio non autorizzati

Caserta (Pasman) – Che si festeggi, anche con grandissima allegria, per un avvenimento propizio è nell’ordine delle cose. Che si festeggi un’affermazione politica, come quella avuta dal sindaco Carlo Marino dopo una campagna elettorale lunga e tensiva, è più che naturale. Ma ci si aspetterebbe un brindisi augurale, in un clima di festa e di soddisfazione e non ci azzardiamo neppure a pretendere un mimino di decoro, perché quello o ce l’hai o non ce l’hai e nessuno te lo può insegnare. Ammesso questo, però, tutto ciò che eccede tali forme, proprio no. Per la dignità stessa della città, anche se abituata al cattivo modello della sua movida sbracata.

Nel filmato che pubblichiamo, ecco quello che è successo nella sede elettorale di Marino alla notizia della sua rielezione.

Per il nostro modo di vedere, la cosa più inaccettabile, in tale euforia sopra le righe ed ostentata, sono i fuochi artificiali esplosi, le cui forti detonazioni sovrastavano persino la caciara all’interno degli ambienti.

Anche Massimiliano Marzo, eletto e tra i più votati per meriti personali e verso la città che francamente ci sfuggono, non ha voluto essere da meno del sindaco ed anche presso la sua sede elettorale ha tenuto il suo bello spettacolo pirotecnico, come si usa fare a Napoli, alla Sanità, a Forcella o a Secondigliano, per la qualsiasi.

Naturalmente, il sindaco non avrà voluto lui personalmente i fuochi artificiali, ma non vorremmo che chi per lui si sia sentito autorizzato a tanto da una sorta di investitura popolare per interposta persona, che tutto permetterebbe e tutto consentirebbe. Sarebbe una brutta china, per quello che verrà.

Anche perché, dato il poco tempo trascorso dalla notizia dell’affermazione di Marino ai festeggiamenti, c’è da dubitare che quei fuochi artificiali potessero essere stati autorizzati, non essendo di libera accensione.

IL VIDEO DEI FESTEGGIAMENTI A MARINO