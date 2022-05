CASERTA Il gioco dell’oca dei parroci: don Antonello Giannotti dal Buon Pastore al rione Acquaviva. Don Pepe dal rione Acquaviva a Puccianiello, vecchia parrocchia di don Giannotti

Al Buon Pastore arriva don Michele Della Ventura. Chissà se i rapporti specialissimi che il presidente dell’Istituto di sostentamento del clero ha con Carlo Marino, anche in funzione Macrico, serviranno a risollevare le sorti di un quartiere che, se non è dimenticato da Dio, è sicuramente dimenticato dagli uomini

CASERTA Al rione Acquaviva saranno contenti perché sanno bene quanto don Antonello Giannotti sia amico del sindaco Carlo Marino, da lui appoggiato e aiutato nel corso dell’intera campagna elettorale. I problemi enormi che gravano su quest’area fondamentale della città e che ultimamente abbiamo, per l’ennesima volta, mostrato in due video-documenti e in altri articoli, l’ultimo dei quali pubblicato domenica mattina (clikka e leggi) potranno trovare una nuova possibilità di prima risoluzione. Nella rotazione attivata dalla diocesi di Caserta, don Antonello Giannotti passa dalla parrocchia del Buon Pastore a quella di Nostra Signora di Lourdes o chiesa di Lourdes che dir si voglia, svolgendo da lì l’incarico di parroco del rione Acquaviva. Al suo posto, al Buon Pastore arriva don Michele Della Ventura. Don Pierino Pepe, attuale parroco della chiesa di Lourdes, andrebbe ad occupare la carica di parroco nella chiesa di Sant’Andrea a Puccianiello, in pratica la parrocchia di Carlo Marino, attuando questa sorta di gioco dell’oca.