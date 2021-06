CASERTA in lacrime ai funerali di Fabio, l’istruttore di nuoto morto a 48 anni. Lascia la moglie e un figlio

CASERTA (Lidia e Christian de Angelis) Lacrime e dolore ai funerali del 48enne Fabio Zanolini. Il noto e stimato istruttore di nuoto, grande atleta venuto a mancare prematuramente a soli 48 anni, lasciando nel dolore la moglie Teresa e il figlio Francesco, oltre che i tanti colleghi, nuotatori e allievi, ha sconvolto l’intera comunità e il mondo dello sport. Oggi presso la Chiesa del Buon Pastore a Caserta si sono celebrati i funerali dell’uomo. Tanto il dolore e le lacrime per l’ultimo saluto al campione, che era un eccellente istruttore di nuoto presso lo Stadio del nuoto di Caserta. Numerosi i messaggi di addio per Fabio.

Giù Le Mani Dallo Stadio Del Nuoto “È con estremo dolore che salutiamo il nostro amico e collega Fabio Zanolini. Tutte le società, i dirigenti, gli istruttori e tutti gli appassionati di nuoto si stringono al dolore della famiglia e di quanti lo hanno voluto bene.Ciao Fabio.”

CSI Campania “Ciao Fabio, nuota nel mare dell’eternità Morto l’istruttore che amava il CSI Il mondo dello sport associazionistico campano è incredulo per la morte di Fabio Zanolini, istruttore natatorio e atleta master di triathlon, stroncato dal Covid a 48 anni. Appassionato del nuoto è stato tra i promotori di tante iniziative della società Real Caserta, che lo avevano portato ad avvicinarsi al CSI di Terra di Lavoro, condividendone programmi e finalità, fino ad occupare negli anni un posto di consigliere del comitato territoriale.In tour con i suoi ragazzi nelle molteplici tappe natatorie del CSI Campania, in piscina e in acque libere, si è sempre contraddistinto per le sue doti di umanità, insegnando ai ragazzi i veri valori della vita.La nostra Associazione, commossa, abbraccia forte i familiari, nel ricordo delle tante giornate sportive vissute assieme al caro Fabio.“