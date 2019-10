CASERTA. Dramma in via dei Bersaglieri, ragazzo tenta il sorpasso, cade e rimane incastrato sotto l’autobus

AGGIORNAMENTO H 21:15 – Siamo in grado di darvi maggiori dettagli sulla dinamica dell’investimento di questa sera che ha visto coinvolto un giovane in viale dei Bersaglieri. Un bus stava svoltando mentre il motorino lo stava sorpassando sulla destra. Il ragazzo sullo scooter è scivolato ed è rimasto incastrato sotto il pullman. Dalle notizie che ci giungono, a tirare fuori il ragazzo da sotto il pesante mezzo, rimasto incastrato con il casco, sono stati alcuni automobilisti accorsi immediatamente. Trasportato in ospedale, non è in pericolo di vita. Sul posto è giunta la Polizia di Stato per i rilievi del caso.

CASERTA – Ci giunge, in modo sommario, notizia dell’investimento di un giovane finito sotto un pullman in via dei Bersaglieri nei pressi dello Stadio Pinto. Sul posto ci sono già gli agenti della Polizia e l’ambulanza del 118. VI TERREMO AGGIORNATI.