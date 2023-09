CASERTA. Irruzione della polizia nel bed and breakfast: un arresto e due denunce

I tre soggetti avevano preso alloggio nella struttura del capoluogo.

CASERTA. La polizia di Stato di Caserta ha arrestato una persona e denunciato altri due suoi complici. Il blitz, stamattina nel centro di Caserta, scattato a seguito di una denuncia per furto, è avvenuto in un bed and breakfast dove i tre avevano preso alloggio in nottata.

La Squadra Volante della Questura di Caserta, ha fatto irruzione nella struttura dove, grazie alle perquisizioni svolte, sono state sequestrate un’arma giocattolo priva del tappo rosso, un bilancino di precisione ed un panetto di marijuana di circa 100gr, varia refurtiva, una somma di denaro di quasi mille euro e un passamontagna.

I tre soggetti, stranieri, uno dei quali già associato presso un limitrofo istituto carcerario, rispondono di ricettazione, spaccio e detenzione di stupefacente, violazione in materia di armi.