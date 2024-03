CASERTA. LE FOTO. Camioncino ISVEC (i mezzi cadono a pezzi) perde olio, scivolano motociclisti e auto fuori controllo

I dipendenti della società che si occupa della raccolta rifiuti nella città di Caserta lamentano, a seguito dell’incidente avvenuto mercoledì mattina, una totale disattenzione della società e dell’amministrazione del sindaco Carlo Marino rispetto al problema gravissimo del parco mezzi

CASERTA – Una scia di olio, motociclisti a terra, auto che perdono il controllo e anche un ragazzo monopattino che ha rischiato di farsi male. È questo il bilancio dell’incidente avvenuto l’altro ieri mattina, mercoledì, in via Unità Italiana.



La dinamica è stata causata dalla perdita di olio motore da parte di uno dei mezzi di pulizia della ISVEC, ovvero la società che si occupa della raccolta rifiuti a Caserta.



Dopo aver superato l’incrocio per via Roma, il mezzo della raccolta rifiuti della società di Ivano Balestriere ha iniziato a perdere olio, lasciando questo liquido molto scivoloso sull’asfalto.



I mezzi che stavano seguendo il camioncino della ISVEC, finiti proprio sull’olio, sono andati inevitabilmente fuori controllo.



Almeno due motorini avrebbero perso aderenza, con un motociclista finito a terra, stessa sorte anche per un ragazzo alla guida di un monopattino e un’auto ha sbandato in maniera pericolosa.



Sul posto è intervenuta la polizia municipale che, con calce e sabbia, ha provato a mettere in sicurezza il tratto di via Unità Italiana.



Questo

caso fa emergere ancora una volta un problema di cui abbiamo già trattato in più occasioni: l’usura dei mezzi utilizzati dalla Isvec, ormai vecchi e praticamente inutilizzabili.Molti dipendenti si dicono esasperati alla situazione dei mezzi di ISVEC, ritenuti in condizioni pessime: “se ne cadono a pezzi”, ha confidato un operatore.Problemi alle luci, agli stop, tutte situazioni che rendono complesso e anche pericoloso il lavoro dei dipendenti di Balestriere.Sicuramente non aiuta la circostanza che alcuni di questi sono provenienti dal vecchio parco macchine di Ecocar che, per l’appunto, non è passata alla storia per la qualità l’aggiornamento dei suoi mezzi.

A dieci anni di distanza e con semplicemente un logo nuovo sopra, avere mezzi così vetusti può provocare danni come quanto avvenuto mercoledì mattina.

Nei prossimi giorni cercheremo e lavoreremo sul capitolato di gara, ovvero quel documento che detta le regole su come sarà effettuato il servizio rifiuti. Sempre sperando di trovare il documento sul sito del comune.