CASERTA. L’istituto sostentamento clero di don Antonello Giannotti becca oltre 13 mila euro da quelli del dissesto

Si tratta di un credito richiesto e accertato, relativamente all’indennità prevista per l’occupazione dell’area dove si trova l’isola ecologica del comune di Caserta

CASERTA – Da diversi anni, esattamente dall’ottobre 2018, l’Istituto diocesano di sostentamento del clero di Caserta, guidato dal presidente Don Antonello Giannotti, richiede il pagamento di quanto disposto a titolo di indennità per l’espropriazione dell’area adibita ad isola ecologica dal comune di Caserta, come deciso dalla sentenza emessa nell’agosto 2015 dalla Corte di Appello di Napoli.

Si tratta di una somma di poco superiore ai 27.000 euro, finita anche questa all’interno della massa passiva, ovvero dei debiti gestiti dall’Organismo straordinario di liquidazione del dissesto del comune di Caserta.

Di questi 27 mila euro, poco più di 24 mila euro sono stati poi accertati dal’Osl ed entrati a far parte della massa passiva, secondo quanto esaminato da quelli del dissesto.

Anche in questo caso come altri gestiti dall’Osl, l’istituto di Don Antonello Giannotti e il gruppo della gestione del dissesto finanziario del comune di Caserta sono riusciti ad arrivare a un accordo, una proposta di transazione per il 60% dell’importo ammesso (24.377,25 euro), al netto delle spese legali, ovvero una cifra che quindi sì quantificava in 22.657 euro.

L’accordo prevede, come detto, il pagamento del 60% da parte del comune di Caserta, ovvero tredici mila euro e poco più.

Nei giorni scorsi, l’Organismo straordinario del dissesto del comune capoluogo ha deliberato di liquidare l’importo di 13.594 euro a favore dell’Istituto diocesano sostentamento del clero di Caserta. La delibera porterà a un pagamento di questa cifra entro i prossimi 30 giorni.

Come spiegato altre volte, la transazione, lo sconto rispetto a quanto accertato come debito, comporta una rapidità di pagamento che, molte volte, conviene al creditore del comune di Caserta.