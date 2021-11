CASERTA LIVE – GUARDA LE FOTO Rogo e paura in via Ricciardi: l’incendio nell’abitazione appiccato da un giovane instabile poi tratto in salvo. Per lui possibile tso

In calce all’articolo le immagini dell’accaduto. Sul posto le autobotti dei vigili del fuoco, polizia, carabinieri, vigili urbani e ambulanza del 118

CASERTA E’ di pochi minuti fa la segnalazione di un vasto incendio in atto in un’abitazione al terzo piano del civico 19 di via Ricciardi a Caserta. Sul posto sono subito giunte le autobotti dei vigili del fuoco del capoluogo, ma anche polizia, vigili urbani e carabinieri, allertati di quanto sta accadendo. Secondo le ultime notizie il rogo sarebbe stato appiccato da un giovane, probabilmente instabile, che poi si è barricato nell’appartamento. L’uomo è stato salvato dagli agenti della polizia che lo hanno prelevato dall’abitazione in fiamme. Poi è stato fatto salire sull’ambulanza del 118 per un probabile tso.