CASERTA. Lutto nella Polizia Penitenziaria. Addio all’ex Dirigente dr. Antimo Pacifico

CASERTA (Lidia e Christian de Angelis) Lutto nella Polizia Penitenziaria, addio all’ex Dirigente dr Antimo Pacifico. Lo stimato professionista, ex Provveditore Calabria e Basilicata nonché Dirigente Generale dell’Amministrazione Penitenziaria, si è spento all’età di 79 anni. Lascia la moglie Brancaccio Ida e i figli Maddalena, Vera, Giangiuseppe e Francesca, oltre i tanti colleghi ed appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria. Un uomo valido, un onesto servitore dello Stato che ha fatto la differenza in un contesto difficile quale quello dell’amministrazione della giustizia e delle carceri. I funerali si svolgeranno domani alle 11 presso la Chiesa di San Lorenzo Martire a Casolla. Tanti i messaggi di cordoglio per la dolorosa perdita.