CASERTA. Malore in auto mentre guida, 40enne si schianta contro il muretto in via Unità Italiana 30 Luglio 2020 - 18:14

CASERTA – E’ stato un malore, forse per il forte caldo, la causa dell’incidente accorso ad un 40enne del capoluogo che, nel pomeriggio di oggi, si è andato a schiantare contro il muretto dello spartitraffico in via Unità Italiana a Caserta. L’uomo, dopo l’impatto, è stato soccorso da alcuni passanti che lo hanno trovato primo vi sensi. Il personale sanitario del 118 giunto sul posto, lo ha trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.