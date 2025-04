CASERTA. Mamma muore in ospedale, i figli chiedono giustizia

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – Dopo il decesso della signora R.R., avvenuto il 31 luglio 2023, i suoi familiari – E.L., E.P., E.D. e R.V. – hanno deciso di portare in tribunale l’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, chiedendo un risarcimento per i danni che ritengono di aver subito in seguito alla scomparsa della congiunta.

Il primo procedimento, iniziato mesi fa, si è chiuso con una Consulenza Tecnica d’Ufficio poco favorevole per l’Azienda, segnalando una responsabilità dei medici della struttura. Ora, con un nuovo ricorso la famiglia ha riacceso la battaglia legale, sempre davanti al Tribunale Civile di Santa Maria Capua Vetere.

Per questo, l’Azienda si è attivata ufficialmente: con una delibera datata 14 febbraio 2024, è stato conferito incarico ai legali interni – l’avvocato Domenico Sorrentino e l’avvocato Antimo D’Alessandro – per occuparsi della difesa in giudizio. La sede legale scelta per la rappresentanza è quella della stessa Azienda ospedaliera, in via Ferdinando Palasciano a Caserta.

Ma non è tutto: per supportare la propria posizione, l’Azienda ha anche deciso di nominare un team di esperti in medicina legale come consulenti tecnici di parte. Tra questi, i medici Pasquale Giugliano (Direttore della UOC di Medicina Legale),Filomena Casella, Omero Pinto e Valerio Mastroianni.