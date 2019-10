CASERTA. Mancano i documenti, per il Comune è un’occupazione abusiva: sfrattata associazione del Rione Vanvitelli

CASERTA – “Agli atti d’Ufficio non sono stati rinvenuti documenti dai quali potessero emergere titoli legittimanti alla presenza e alla permanenza ivi nei confronti dell’Associazione “Rione Vanvitelli” né nei confronti di altri”: è quanto si legge in un’ordinanza a firma del dirigente del Comune Giovanni Natale in cui si dà il via allo sfratto, da eseguirsi entro 15 giorni, ai danni della suddetta associazione. Ente che, nel luglio scorso, aveva anche ricevuto una multa perché sorpresa a vendere generi alimentari senza licenza.