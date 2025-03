CASERTA. Minaccia e aggredisce la madre, poi la chiude fuori casa: 42ENNE ARRESTATA

Alla presenza del fratello della vittima, nonché zio della 42enne che, avendo assistito a quanto accaduto, confermava le minacce e l’avvenuta aggressione e consegnava ai carabinieri un cacciavite di cui la nipote si era appena disfatta.

CASERTA – A chiedere l’intervento dei carabinieri della Stazione di Caserta, nel pomeriggio di ieri 14.03.2025, è stata una 64enne del posto poiché la figlia, una 42enne pregiudicata, da poco uscita di carcere e ospite presso la sua abitazione, dopo averla minacciata e aggredita, non le consentiva di far rientro in casa.

Quando i militari dell’Arma hanno raggiunto l’abitazione della richiedente hanno trovato la vittima e l’aggreditrice ad attenderli sotto il palazzo. Con loro vi era anche il fratello della vittima, nonché zio dell’aggreditrice e che, avendo assistito a quanto accaduto, confermava le minacce e l’avvenuta aggressione e consegnava ai carabinieri un cacciavite di cui la nipote si era appena disfatta.

Successivi accertamenti hanno permesso di inquadrare l’episodio in un contesto di reiterati comportamenti violenti ed aggressivi posti in essere dalla 42enne nei confronti della madre dalla quale, in più circostanze, avrebbe anche preteso soldi per l’acquisto di stupefacenti.

La donna, arrestata per maltrattamenti contro familiari o conviventi, tentata estorsione e lesioni personali, è stata tradotta presso la casa circondariale di Napoli Secondigliano.