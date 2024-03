CASERTA. Nasce il gruppo Lega in consiglio comunale

Ne fanno parte Dello Stritto, Di Caprio, Schiavo e Del Rosso.



CASERTA. Nasce il gruppo della Lega in consiglio comunale a Caserta e sarà il più rappresentativo e numeroso del centrodestra. A farne parte quattro consiglieri: il capogruppo Alessio Dello Stritto, il consigliere comunale e provinciale Fabio Schiavo, il consigliere Maurizio Del Rosso, nuovo coordinatore cittadino del partito, e il consigliere Elio di Caprio che hanno formalizzato il loro passaggio al partito di Matteo Salvini.

“Caserta è un capoluogo importante e ci teniamo a rimarcare il nostro radicamento qui – dichiara il deputato casertano e vicecoordinatore regionale della Lega in Campania Gianpiero Zinzi – Siamo certi che sapranno proseguire nel percorso già delineato, e portato avanti fino ad oggi, per restituire alla Città l’attenzione che merita ad ogni livello. Insieme al nostro coordinatore regionale Claudio Durigon, stiamo lavorando per riportare il lavoro, le infrastrutture e la sicurezza al centro dell’azione politica per i nostri cittadini”. “La Lega cresce – dichiara il coordinatore provinciale Salvatore Mastroianni – e queste adesioni testimoniano un sempre maggiore interesse nei confronti del nostro partito che continua a radicarsi sul territorio. Saremo, come sempre, pronti per portare finalmente il vento di cambiamento anche nella nostra provincia”.