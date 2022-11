CASERTA. Nasce “Riformisti per Terra di Lavoro”. Modestino: daremo una svolta alla politica del nostro territorio

Si costituisce l’associazione che vede tra i fondatori, oltre alla candidata al Senato di Italia Viva-Azione, i consiglieri comunali Vignola e Fusco, Giuseppe Pilato, Giuseppe Avenia, Armando Lunello, Gloria Martignetti.

CASERTA È con grande soddisfazione che la prof Stefania Modestino, candidata al Senato con Italia Viva-Azione alle scorse elezioni politiche, annuncia la nascita dell’associazione Riformisti per Terra di Lavoro: “Sono felice di aver riunito la squadra che mi ha sostenuto alle elezioni con un risultato che nessuno si aspettava e che abbiamo ottenuto solo ed unicamente grazie alla credibilità costruita negli anni senza alcun aiuto politico. Siamo una bella squadra che si è riunita intorno all’obiettivo di determinare un’inversione di tendenza della politica a Caserta e in tutta la Provincia che preferisco indicare complessivamente come “Terra di lavoro” per rendere chiaro un ritorno alle tradizioni di questo territorio sempre laborioso nelle diverse attività che lo connaturano. Inoltre- ha aggiunto la Modestino- abbiamo concordato una linea di azione culturale e sociale finalizzata a “riformare” la politica del territorio e a scongiurare che in futuro sia ridotta -come è oggi – a gestire la pubblica amministrazione non con spirito di servizio, ma come luogo di affari e di interessi personali”.

Tra

i membri fondatori i consiglieri comunali di Caserta, candidato sindaco alle amministrative,, anche lui consigliere comunale,già consigliere dell’ordine napoletano,, l’imprenditore. “Una squadra forte e determinata e, soprattutto, unita su valori civici e diritti civili” ha concluso Stefania Modestino “e sono certa che sapremo incidere su questo sfortunato territorio