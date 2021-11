CASERTA “No al biodigestore”, Vignola e Fusco promettono: la nostra sarà un’opposizione dura

“Le affermazioni del Presidente De Luca hanno sollevato non poche polemiche- conclude Vignola- ritengo che la questione sia stata gestita male e con poca chiarezza sin dall’inizio e, soprattutto, senza tenere in debito conto il grave impatto ambientale che il biodigestore a ridosso della Reggia avrebbe causato sulla cittadinanza residente in via Acquaviva, via Ferrarecce e in via Trento e zone limitrofe, oltre che i conseguenti danni al turismo.”