CASERTA. Nuova segnaletica per la mobilità in viale Lincoln. ECCO IN DETTAGLIO LE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE

CASERTA – E’ in vigore, dalle ore 22.00 di ieri, martedì 28 luglio e fino al termine lavori nella giornata di oggi, mercoledì 29 luglio, il divieto di sosta con rimozione carro-gru, per tutte le categorie di utenti della strada, sul tratto di viale Lincoln tra piazza Vetrano e via Scialla.

Il divieto è utile alla apposizione della segnaletica necessaria al dispositivo di mobilità che, in via sperimentale, sarà applicato a partire dal termine dei lavori.

Per ottimizzare i flussi di traffico della zona, vengono istituiti: il senso unico di circolazione in Viale Lincoln, nel tratto compreso tra Piazza Vetrano e Via Scialla, con la medesima direttrice di marcia;

il senso unico di circolazione in Via Giovanni XXIII nel tratto dal fabbricato al civico 220 di Viale Lincoln, con direttrice Via Scialla;

il senso unico di circolazione nel tratto in uscita presso l’Istituto Scolastico, provenendo da Via Scialla, con direttrice Viale Lincoln;

l’obbligo i fermarsi e dare precedenza per tutti i veicoli provenienti dal tratto in uscita presso l’Istituto Scolastico precedente all’incrocio con Viale Lincoln;

l’obbligo di proseguire a sinistra per tutti i veicoli provenienti dalle traverse che si immettono sul tratto di Viale Lincoln interessato dal senso unico;

un passaggio pedonale, su tutto il lato destro del senso unico vigente su Viale Lincoln;

il parcheggio libero nel tratto di Viale Lincoln compreso tra il civico 240 ed il civico 252;

il divieto di sosta h24 sul lato destro del vigente senso unico e sul lato sinistro, ad esclusione del tratto ove è invece consentito il parcheggio libero, come precedentemente indicato.