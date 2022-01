CASERTA ORE 12.30. LA FOTO. Si sente male di fronte alla libreria Feltrinelli di corso Trieste, l’ambulanza giunge dopo un’ora

L’uomo ha accusato un malore e si è accasciato al suolo. Il mezzo di soccorso ha impiegato sessanta minuti per giungere sul posto, sollecitato dalla polizia

CASERTA Si è sentito male mentre percorreva corso Trieste, sul marciapiede di fronte alla libreria Feltrinelli. Si è accasciato al suolo e subito qualcuno è accorso, con tutte le precauzioni del caso, per capire cose stesse accadendo. E’ successo nel centro di Caserta alle 12.30 di oggi e nonostante le chiamate, l’ambulanza è giunta sul luogo solo dopo un’ora, sollecitata dalla polizia che nel frattempo era intervenuta. Non sappiamo come stia l’uomo della foto. A lui i nostri migliori auguri. Poco da dire, invece, sui tempi che sono occorsi all’ambulanza per raggiungere una persona che stava male nel centralissimo corso Trieste. Un velo pietoso, solo quello serve. Un velo pietoso.