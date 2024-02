CASERTA. Padel e calcetto “abusivi” a Centurano. SEQUESTRO E IMPRENDITORE DENUNCIATO

CASERTA – I caschi bianchi di Caserta si sono concentrati nella zona della località Centurano. Qui hanno ispezionato un campo di calcetto ed uno di padel.

Gli agenti della municipale, dal controllo documentale e dalla verifica dei luoghi, hanno notato che i due campi “sono risultati essere stati realizzati in dispregio alle normative vigenti in materia edilizia, in quanto difformi dal titolo edilizio presentato.

Essendo risultata priva dei titoli autorizzativi previsti dalle normative vigenti in materia Edilizia il campo di calcetto ed il campo di padel sono stati posti sotto sequestro di Polizia Giudiziaria.

Per il titolare dei due impianti sportivi, a quel punto è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria.