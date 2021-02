CASERTA. Paura sull’Appia, dà in escandescenze e fa irruzione nella Villa del Sole. Arrestato per la seconda volta in pochi giorni

CASERTA – Un uomo, poco fa, è andato in escandescenze facendo letteralmente irruzione e seminando il panico all’interno della Villa del Sole, nota struttura sanitaria che si trova lungo l’Appia al confine tra Caserta e Casagiove. Si tratta di Armando Fava, 42enne, originario di San Tammaro, che solo pochi giorni fa, il 23 febbraio, in via Vivaldi a Caserta, al rione Acquaviva, aveva tentato il suicidio nei pressi dei binari del passaggio a livello. In quell’occasione, i carabinieri del nucleo operativo radiomobile, dopo averlo calmato e identificato, scoprirono che il 42enne si sarebbe dovuto trovare agli arresti domiciliari nella sua abitazione di San Tammaro. Per questo scattò l’arresto.

Questa sera un altro eclatante episodio, all’interno della Clinica del Sole. L’uomo, evaso ancora una volta, è stato tratto in arresto.