CASERTA. Pensioni: a novembre pagamenti anticipati. ECCO IL CALENDARIO PER LETTERA

CASERTA – Anche per questo mese Poste Italiane pagherà le pensioni anticipatamente. I pagamenti avverranno in ordine alfabetico a partire da domani martedì 27 ottobre.

Qui di seguito la nota di Poste Italiane:

“Al fine di ridurre i disagi di alcune delle persone più fragili delle nostre comunità e in analogia con quanto avvenuto nei precedenti mesi di gestione della pandemia, anche per il mese di novembre si procederà all’erogazione anticipata dei ratei pensionistici a partire dal 27 ottobre e fino al 2 novembre.

Poste Italiane adotterà misure di programmazione dell’accesso agli sportelli dei soggetti titolari del diritto alla riscossione, consentendo l’accesso anche nell’arco dei giorni lavorativi precedenti al mese di competenza delle prestazioni medesime.

In particolare, il calendario relativo alle pensioni del mese novembre sarà il seguente:

Per gli uffici postali aperti 6 giorni

I cognomi:

dalla A alla B martedì 27 ottobre

dalla C alla D mercoledì 28 ottobre



dalla E alla K giovedì 29 ottobredalla L alla O venerdì 30 ottobredalla P alla R sabato mattina 31 ottobredalla S alla Z lunedì 2 novembre

Nel caso di uffici postali non aperti su 6 giorni si rappresenta quanto segue.

Apertura su 5 giorni

I cognomi:

dalla A alla C giorno 1

dalla D alla G giorno 2

dalla H alla M giorno 3

dalla N alla R giorno 4

dalla S alla Z giorno 5

Apertura su 4 giorni

I cognomi:

dalla A alla C giorno 1

dalla D alla K giorno 2

dalla L lla P giorno 3

dalla Q alla Z giorno 4

Apertura su 3 giorni

I cognomi:

dalla A alla D giorno 1

dalla E alla O giorno 2

dalla P alla Z giorno 3

Apertura su 2 giorni

I cognomi:

dalla A alla K giorno 1

dalla L alla Z giorno 2

Per tutti gli uffici postali aperti in un’unica giornata in tutta la settimana, il pagamento sarà effettuato a tutte le lettere nella stessa giornata”.