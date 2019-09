CASERTA. Pestato e trascinato sanguinante nel cuore della notte

CASERTA – Aggredito e trascinato sanguinante per strada nel cuore di Caserta. E’ accaduto la notte scorsa, intorno alle 3 del mattino, ad un giovane di circa 20 anni in via San Carlo, dopo che tutte le attività commerciali della zona erano ormai chiuse.

Una gang formata da quattro giovinastri, probabilmente ubriachi marci, avrebbe accerchiato e pestato a sangue il 20enne che gridando è riuscito a svegliare i residenti. Solo quando un anziano, affacciatosi alla finestra ha intimato alla banda di andar via e di lasciare il ragazzo, sono fuggiti trascinandosi dietro sanguinante il povero giovane per tutta via San Carlo fino all’altezza di viale Medaglie d’Oro. Ci è ignota poi la sorte del 20enne, poiché di lui si sono perse le tracce.