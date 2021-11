CASERTA. Picchia la compagna davanti al figlio piccolo: ARRESTATO

CASERTA – I carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta, a seguito di una richiesta d’aiuto pervenuta al “112”, sono intervenuti in questo centro dove hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per maltrattamenti contro familiari conviventi e lesioni, di R.A., 26enne del luogo.



L’uomo, poco prima, avrebbe minacciato ed aggredito fisicamente la propria compagna convivente, anche in presenza del loro figlio minore.

I successivi immediati accertamenti hanno consentito di appurare reiterati episodi di violenza perpetrati dallo stesso nei confronti della donna.

Vittima e minore sono stati trasferiti presso una struttura di accoglienza.

L’arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente autorità giudiziaria.