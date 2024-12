CASERTA. Raid dei ladri a scuola, razziato il laboratorio di informatica

Ladri in fuga con computer e dispositivi multimediali, in via dio quantificazione il danno

CASERTA – Furto, nella notte, alla scuola media Collecini di San Leucio, a Caserta. Nel mirino dei malviventi i computer e i dispositivi multimediali installati nell’aula di informatica.

I malviventi si sarebbero intrufolati nella scuola forzando un cancello d’ingresso. Poi si sarebbero diretti nell’aula di informatica facendo razzia di dispositivi con un’azione fulminea e mirata

La scoperta, questa mattina, all’apertura della scuola