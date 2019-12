CASERTA- Tra gli 80 furbetti stanati dalla guardia di finanza di Caserta per la frode del reddito di cittadinanza ci sono anche una coppia di coniugi entrambi beneficiari del reddito ma lavoratori all’ interno di un negozio d’abbigliamento di loro proprietà. Questi non solo percepivano il reddito ma lavoravano con una partita iva chiusa così da fare in modo di non dichiarare alcun reddito