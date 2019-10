CASERTA. Rendicontazione sociale, lunedì il seminario dei presidi organizzato dall’Andis

CASERTA – La responsabile della formazione regionale Campania, la preside dell’Istituto tecnico Francesco Giordani di Caserta Antonella Serpico, ha organizzato per la sezione provinciale di Caserta dell’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici –A.N.DI.S.-, con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Caserta, per lunedì 21 ottobre 2019, il seminario di formazione “Verso la rendicontazione sociale”. Il predetto seminario si svolgerà a Caserta, Palazzo Paternò, Via San Carlo, lunedì 21 ottobre e si prefigge, alla luce delle vigenti disposizioni legislative e normative, di fornire un’adeguata formazione, utili aggiornamenti e significative indicazioni operative sulla “rendicontazione sociale”. Il Ministero dell’istruzione, Università e Ricerca con la nota n. 1071 del 22 maggio 2019 ha socializzato alle Istituzioni Scolastiche le indicazioni in merito alla “rendicontazione sociale” del 2019. Tale adempimento costituisce l’elemento finale del procedimento di autovalutazione delle scuole in sintonia con quanto disposto dal D.P.R. n. 80 del 2003. La rendicontazione si esplicita con la pubblicazione e la diffusione dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi di miglioramento prefissati e guida, poi, le scelte future e potrà riguardare anche altri risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi formativi che l’Istituto ha perseguito nella progettazione scolastica. La delicata e analitica attività di rendicontazione dovrà concludersi, con la pubblicazione nell’apposito portale, entro il 31 dicembre 2019. Con il citato adempimento si vuole misurare, ricorrendo ad opportuni indicatori, le performance della scuola in termini di efficienza, efficacia ed equità.

I lavori seminariali avranno inizio alle ore 10.00 con il saluto ai partecipanti e la presentazione dei lavori da parte del Sindaco del Comune di Caserta Carlo Marino, del Presidente Nazionale A.N.DI.S. Paolino Marotta e del Presidente A.N.DI.S. della regione Campania Pasquale La Femina. La tematica seminariale “Dall’autovalutazione al miglioramento alla rendicontazione sociale, vincoli, opportunità, sviluppi di un percorso comune a tutte le scuole” sarà sviluppata da Paola Bortoletto, Vice Presidente Nazionale A.N.DI.S., nonché membro del Direttivo e del Consiglio Nazionale A.N.DI.S. Seguirà il lunch. Alle ore 15.30 i lavori riprenderanno con la trattazione de “La piattaforma per la rendicontazione sociale. Analisi ragionata delle sezioni” con il contributo di Rossella De Luca Direttivo Regionale e nazionale A.N.DI.S. Il seminario sarà diretto da Alfonsina Corvino, Presidente della sezione provinciale A.N.DI.S. di Caserta e gli aspetti amministrativi e didattici saranno curati da Antonella Serpico .



Per le iscrizione sarà attivo il responsabile Nazionale Alfonso Marotta .Il seminario è destinato ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti.Si evidenzia che l’A.N.DI.S. è soggetto qualificato per l’aggiornamento del personale della scuola ai sensi della Direttiva n. 170 del 2016 per cui l’iniziativa è automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 del CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, con diritto ad esonero dal servizio e sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi e come formazione e aggiornamento dei Dirigenti Scolastici ai sensi dell’art. 21 del CCNL dell’11.04.2006 – Area V -.