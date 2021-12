CASERTA Si è spento l’ex sindaco Domenico Di Cresce: messaggi di cordoglio alla famiglia

Il politico casertano è stato a capo dell’amministrazione cittadina alla fine degli anni Ottanta

CASERTA Si è spento l’ex sindaco di Caserta Domenico Di Cresce, alla guida della città capoluogo per un biennio dal luglio 1988 al luglio del 1990. Tanti i messaggi di cordoglio che sono giunti alla famiglia . “Ho appreso con molto dispiacere della morte del carissimo amico. Domenico Di Cresce già Sindaco Caserta uomo semplice e amante della sua città. Alla famiglia sentite condoglianze. A lui il Riposo Eterno”, ha scritto Donato Affinito su facebook. Il suo è uno tra i tanti sentiti messaggi per la scomparsa del politico casertano. Alla famiglia le condoglianze della redazione di Casertace.

Ed ecco il ricordo e la foto pubblicati su facebook da Vittorio Pisanti: “E’ venuto a mancare l’Avv. Mimmo Di Cresce, già sindaco di Caserta alla fine degli anni ’80. Una grande persona, onesta, mai sfiorata da alcuna diceria o sospetto, cui non si poteva non voler bene, appassionato, tra le altre cose, dello sport cittadino. Mi piace ricordarlo così, ad Atene, ad assistere, in qualità di sindaco, alla storica finale contro il Real Madrid di Petrovic della Juve Caserta, accanto a Gianfranco Maggiò”.