CASERTA. Si masturba nel piazzale della stazione. Denunciato dall’ex consigliera comunale

CASERTA – “Ogni mattina prendo il treno per andare a lavoro. Ho dovuto fare una denuncia vedendo un uomo in auto che si masturbava. Fuori alla stazione ho chiamato un gruppo di poliziotti che fortunatamente ogni mattina si trova lì subito ho fatto denuncia per i minori e ragazzi che ogni mattina prendono il treno affinché una cosa del genere non capiti più. Ringrazio la polizia che si è subito messa in azione”.

Così si è espressa su Fb l’ex consigliera comunale Nicoletta Pomposo che, mentre si recava a prendere il treno, ha notato un uomo masturbarsi nella sua auto, nel piazzale antistante la stazione di Caserta, incurante della presenza di alcuni minorenni.

La donna ha sporto denuncia alla polizia ferroviaria. Il tutto è avvenuto intorno alle 7.30 di questa mattina.