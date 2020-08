Lo schianto contro un’auto in sosta

CASERTA – Pauroso schianto in via Collecini a Caserta. Due minorenni che viaggiavano a bordo si una vettura 50, si sono ribaltati andandosi a schiantare contro un’auto in sosta. L’impatto è avvenuto nel primo pomeriggio destando i residenti del rione Vanvitelli.

I due giovani sono stati trasportati al pronto soccorso di Caserta, ma le loro condizioni non destano preoccupazioni.

Il traffico in zona ha avuto un forte rallentamento.