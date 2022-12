CASERTA. Sottopasso di via Acquaviva, al via i lavori per il ripristino

Da settembre chiuso al passaggio pedonale, finalmente partono gli interventi per riaprire l’unico passaggio che dal centro conduce alla periferia.

CASERTA E’ partito il cantiere che risolverà il problema allagamenti nel sottopasso di Via De Martino angolo Via Acquaviva, utilizzato da tanti pedoni quando il passaggio a livello è chiuso per il transito dei treni. Ad annunciarlo è l’assessore ai Lavori Pubblici, Massimiliano Marzo che spiega: “Si è già provveduto alla sostituzione delle pompe idrovore e adesso si sta procedendo alla sostituzione e montaggio di nuova controsoffittatura. Inoltre verrà installato un sistema d’allarme luminoso all’esterno del sottopassaggio che allerterà i pedoni in caso di eventuali allagamenti, a tutela della pubblica e privata incolumità. Entro due settimane – conclude l’assessore Marzo – contiamo di riaprire il sottopasso”.