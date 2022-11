CASERTA. Stop alla violenza contro le donne, le caserme dei carabinieri si illuminano di arancione

L’iniziativa nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ha visto in prima linea anche alcuni dei presidi dell’Arma, dislocati sul territorio della provincia.

CASERTA. Nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, anche alcuni dei presidi dell’Arma, dislocati sul territorio della provincia, in linea con la campagna di sensibilizzazione “Orange the World”, segnale tangibile dell’assoluta attenzione e priorità a invogliare le donne vittime di violenze a denunciare, si sono illuminati di arancione. Le Caserme “arancioni” sono quelle della Compagnia di Capua, della Stazione di Grazzanise e quella di Alife.

L’iniziativa, insieme alle numerose attività intraprese dall’Arma dei Carabinieri ha un solo filo conduttore: dire “No!” e “Mettere un punto” a qualsiasi forma di comportamento violento – sia fisico che psicologico – contro le donne.