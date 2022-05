CASERTA. Prova a rubare l’auto ad un passante. Arrestato 25enne

CASERTA – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta, la notte scorsa, a seguito della richiesta d’intervento pervenuta attraverso il numero di emergenza “112”, sono intervenuti in via Mascagni di questo centro dove hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per rapina aggravata di un venticinquenne di Caserta.

L’uomo, poco prima, minacciando un passante con una presunta arma, non rinvenuta, aveva tentato di farsi consegnare l’autovettura fiat 500 x, di proprietà di quest’ultimo, danneggiandone la carrozzeria.

L’arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.