CASERTA. Torna la Ztl a Corso Giannone. Istituito il servizio navetta a supporto degli istituti scolastici

CASERTA – Da giovedì 21 gennaio sarà riattivata la Zona a Traffico Limitato in corso Giannone a Caserta. La Ztl sarà attiva con i consueti orari: dal lunedì al sabato dalle 7.45 alle 9,00 e dalle 12,00 alle 14,30.

L’Amministrazione Comunale informa che dalla scorsa settimana è partito, in via sperimentale, un servizio navetta, in collaborazione con Clp, proprio a supporto degli istituti scolastici di corso Giannone. Le partenze sono previste dalle ore 7,30 in via G.M. Bosco (di fronte la Deutsche Bank) fino alle 8.15. Il ritorno è programmato a partire dalle 13,00 fino alle 13,45. A bordo sarà presente personale autorizzato che potrà accompagnare i bambini fino all’ingresso dell’istituto scolastico.