CASERTA. Tornano in piazza le Stelle di Natale AIL per la ricerca contro la leucemia, ecco come contribuire

COMUNICATO STAMPA

CASERTA – “Cari amici sostenitori dell’AIL Caserta,il 5-6-7-8 Dicembre torneremo in piazza con le nostre Stelle di Natale AIL. Purtroppo a causa della pandemia quest’anno sarà un Natale diverso, dominato per ora dall’incertezza. Noi, però,anche in caso di lockdown, saremo come sempre al fianco della ricerca scientifica per la cura delle leucemie dei linfomi e del mieloma,e continuare a sostenere le famiglie dei nostri pazienti, e i nostri centri di cura Oggi più che mai ti chiediamo maggiore vicinanza: comunicaci appena puoi quali e quanti prodotti del Natale 2020 ti interessano.

Nella pagina troverete le foto e la tipologie di Stelle che offriremo quest’anno:



– Stella di Natale tradizionale Piantina.Stella di cioccolato al latte o fondente 300Cuore di Cioccolato al latte o fondente da 150 gr

Rinnovateci la vostra vicinanza e fiducia, come sempre avete fatto raggiungendo se e’consentito i nostri volontari nelle piazze di Caserta e Provincia,nel rispetto di tutte le norme anti Covid-19,in caso contrario prenotate.

Siamo a vostra disposizione per qualunque informazione desideriate chiamateci

– Tel.0823 328996

– Whatsapp ………

– [email protected]

Grazie per la tua enorme vicinanza da sempre e a sentirci presto!”.