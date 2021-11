CASERTA. Traffico in tilt lungo la Variante per un incidente in galleria 26 Novembre 2021 - 15:13

CASERTA – Traffico bloccato lungo la Variante Anas che collega Maddaloni e Santa Maria Capua Vetere per un incidente avvenuto nel tunnel “Reggia di Caserta”. Almeno tre i mezzi coinvolti, due auto e una vettura commerciale. Si tratterebbe di un tamponamento a catena in direzione Santa Maria. Tanti i disagi alla circolazione.