CASERTA. Tragedia in via Laviano. Va a prendere il figlio in caserma, mamma ha un malore in auto e muore 11 Febbraio 2021 - 20:27

CASERTA – Tragedia a Caserta, in via Laviano, poco prima delle 17 di oggi. Una donna di 56 anni, originaria della provincia di Salerno, è deceduta a seguito di un malore. Isabella P., questo il nome della donna, si trovava nella zona della caserma Ferrari Orsi, dove presta servizio il figlio. Lei e suo marito erano andati a prendere proprio lui quando, purtroppo, la donna si è sentita male ed è deceduta. Tra i primi a soccorrerla proprio il figlio, che l’ha portata nell’infermeria della caserma, dove poi è sopraggiunta un’ambulanza rianimativa. Purtroppo, però, per Isabella non c’è stato nulla da fare.