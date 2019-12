CASERTA. TRUFFA DI NATALE. Decine di POS “improvvisamente” si rompono nei negozi del capoluogo. Solo contanti e un euro sullo scontrino

CASERTA – E niente, pare che a molti commercianti il POS non piaccia proprio. Il pagamento elettronico non lascerebbe spazio di manovra per quelle piccole infrazioni che, a onor del vero, chi è possessore di partita Iva è “costretto” a portare avanti proprio per andare avanti, vista la percentuale di tasse che gli viene richiesta. Quindi non viene utilizzato quando è possibile. La segnalazione che ci arriva da Facebook riguarda addirittura anche un centro commerciale importante della città capoluogo, di cui non faremo il nome perché, ovviamente, non è corretto senza delle prove documentali. Ma la sopracitata comunicazione punta il dito anche contro diversi negozi di Caserta, rei di essere stati colpiti da una strana maledizione proprio nel giorno della vigilia di Natale: tutti posso non funzionanti e scontrini ad un centesimo. E’ un caso fortuito?