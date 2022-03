Acquista pellet online ma è una truffa: 25enne casertano denunciato

CASERTA – Ordina pellet a prezzo conveniente ma è truffa. L’episodio ha come protagonista un 50enne che è stato raggirato da un presunto rivenditore di pellet. Il malcapitato stava cercando offerte per acquistare il materiale quando si sarebbe imbattuto on line in un’offerta pubblicata da un commerciante della provincia di Caserta. Gli sarebbe stato concesso di acquistare l’intera partita con uno sconto del 50 per cento. É stato allora che il 50enne ha bonificato sul conto corrente indicato nell’annuncio 200 euro a titolo di acconto saldando la restante parte alla consegna che però non è mai avvenuta. Accortosi del raggiro ha sporto denuncia presso i carabinieri di Montevarchi i quali hanno avviato un’indagine che ha consentito di identificare un 25enne casertano già gravato da analoghi precedenti quale autore della truffa. Il giovane è stato denunciato.