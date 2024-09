CASERTA. Venerdì prossimo convegno di Caserta Decide con il giudice Magi ed “…il nuovo corso della giustizia”

CASERTA – Venerdì prossimo 4 ottobre, presso la sua sede di via Sant’Antida, civico 4, il movimento politico cittadino Caserta Decide, rappresentato in assise comunale dal consigliere Raffaele Giovine, terrà il convegno dal titolo “La Costituzione ed il nuovo corso della giustizia- Dibattito con Raffale Magi” (in basso la locandina, con il giudice Magi in primo piano).

L’appuntamento, che inizierà alle ore 19, continua le sessioni di approfondimento della formazione politica casertana sui temi di interesse nazionale. Dopo la conferenza sull’autonomia differenziata dello scorso maggio, questa volta, l’Avv. Antonello Fabrocile, membro del coordinamento di Caserta Decide, parlerà di giustizia, della riforma Nordio e degli effetti che questa avrà sul nostro ordinamento, con il dott. Raffaello Magi, Giudice Consigliere della Prima Sezione della Corte di Cassazione e noto al grande pubblico per essere stato il giudice estensore della sentenza di primo grado del così chiamato processo Spartacus, emessa dalla Corte di Assise di S. Maria C.V. nel 2005, contro il clan dei Casalesi e confermata in via definitiva, con i suoi 16 ergastoli inflitti ai capi della cosca, dalla Corte di Cassazione nel 2010.

L’incontro è di sicuro interesse per l’argomento che sarà trattato, quanto mai attuale per le misure in tema di processo penale appena introdotte e delle innovazioni in predicato e per quelle nell’ambito dell’ordine e della sicurezza pubblica attualmente in discussione. Ma anche per il rilievo dei protagonisti del convegno. Il giudice Magi, oltre che magistrato di prima linea, è figura di spicco tra gli studiosi del processo penale ed autore di rilevanti saggi sui profili più controversi di quella giurisdizione e sui temi della prevenzione patrimoniale, ovvero l’insieme degli strumenti giudiziari volti a privare le organizzazioni camorristiche degli ingenti patrimoni illecitamente accumulati.

L’avvocato Fabrocile è un penalista che sperimenta sul campo della professione la complessità e la problematicità dell’esercizio dell’alto compito della difesa penale in conseguenza delle incongruenze e delle aporie del sistema penale come configurato dal diritto vivente.

Caserta Decide sottolinea che, anche con questa iniziativa, ritiene molto importante “mantenere il focus anche su quanto accade a livello generale nel nostro paese, perché dalle scelte nazionali scaturiscono effetti che dobbiamo conoscere e di cui dobbiamo essere consapevoli in quanto cittadini”.