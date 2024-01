CASERTANA. ARRIVA DELI! Secondo colpo di mercato per i falchetti in attesa del match contro il Messina

Acquisto a titolo definitivo del centrocampista proveniente dal Catania

CASERTA (alfonso centore) – Altro colpo di mercato importante per la squadra di Cangelosi dopo il primo innesto arrivato la scorsa settimana con l’acquisto di Bacchetti.

La Casertana di assicura a titolo definitivo le prestazioni del centrocampista romano Francesco Deli, classe 1994, finora in forze al Catania. Giocatore di spinta che può giocare mezz’ala o all’occorrenza anche esterno d’attacco potrebbe rivelarsi un ottimo innesto per rafforzare ulteriormente la fase offensiva della squadra, una delle migliori del campionato.

Ad oggi, Deli con la maglia dei siciliani aveva totalizzato 10 presenze ed una rete, ma nella sua carriera non passano di certo inosservate le buone stagioni disputate in Serie B con Foggia, Cremonese e Pordenone.

Si unirà alla squadra con effetto immediato e ci si potrebbe aspettare un suo utilizzo, magari a gara in corso, anche nel prossimo impegno dei falchi, domenica in casa contro il Messina, in uno stadio “Alberto Pinto” ancora costretto tra i lucchetti e il silenzio.