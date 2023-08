CASERTANA. La sentenza del Consiglio di Stato per il ripescaggio in C. Ecco quando sarà ufficiale e quali sono le indiscrezioni dopo l’udienza di stamattina

C’era un clima teso nella zona antistante a palazzo Spada. Pochi minuti fa è terminato il lavoro dei giudici.

CASERTA (g.g.). La sentenza del Consiglio di Stato arriverà, nella sua veste ufficiale, domani mattina mercoledì 30 agosto ad ora di pranzo. Ma le indiscrezioni, che filtrano dalle stanze di palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, sono assolutamente rassicuranti per i tifosi della Casertana, confermando le previsioni della vigilia e cioè il rigetto, stavolta definitivo e inappellabile dell’ultimo ricorso della Reggina, che sarebbe esclusa dalla serie B è con conseguente ripescaggio del Brescia nel campionato cadetto, ma con la ulteriore conseguenza che con un aggiustamento della struttura geografica dei tre gironi, sarebbe proprio la Casertana, prima nell’attuale graduatoria dei ripescaggi, a prendere il posto della squadra lombarda retrocessa dalla B alla C a conclusione del campionato scorso. Insomma, manca solo l’ufficialità che arriverà domani verso mezzogiorno. Poi la Casertana avrà due settimane e mezza e una deroga per il mercato in modo da potersi adeguatamente preparare al campionario che per i falchetti inizierebbe sabato 16 o domenica 17.