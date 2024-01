CASERTANA: Loris Bocchetti il primo colpo dei rossoblù. Voci indiscrezioni il mercato di rifinitura dei falchetti

Acquisto a titolo definitivo della Casertana per Loris Bocchetti, difensore centrale proveniente dalla Feralpisalò

CASERTA(alfonso centore) – Parte da subito il mercato dei falchi con un colpo in difesa, reparto che più ha subito le sfortune degli infortuni e delle squalifiche e che, più volte ha pregiudicato le partite della Casertana. Arriva ora Bocchetti, classe 1993, dalla Feralpisalò, con una grande esperienza in C e con qualche stagione anche nella seconda serie. Scuola Pescara e Sampdoria, il centrale aveva collezionato fino ad ora 11 presenze in campionato con la squadra della provincia bresciana. Tra le maglie indossate precedentemente da Bocchetti troviamo quelle di Catania, Juve Stabia, Monopoli, Catanzaro.

Voci anche sul possibile arrivo di un altro rinforzo, sempre proveniente dalla Serie B: Nicholas Siega dal Sudtirol. Il centrocampista è stato accostato negli scorsi giorni ai falchetti e vedremo se sarà il protagonista di un altro movimento di mercato della squadra di D’Agostino.